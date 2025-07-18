Дочь священника УПЦ МП по заказу спецслужб РФ установила камеру под куполом храма, чтобы следить за ВСУ — СБУ

18 июля, 22:53
22-летняя дочь священника УПЦ МП, которая установила камеру под куполом церкви (Фото: Донецкая областная прокуратура)

22-летняя дочь священника УПЦ МП в Донецкой области отслеживала по заказу российских спецслужб маршруты движения украинских войск. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом в пятницу, 18 июля, сообщила Донецкая областная прокуратура.

По данным прокуратуры, девушка начала сотрудничать с российскими спецслужбами в 2024 году. По данным ведомства, она родом из Покровска Донецкой области. Она фотографировала транспортные средства военнослужащих ВСУ, передавала скриншоты с карт, данные о локации военных объектов через Telegram.

Также она изготавливала и устанавливала средства дистанционного видеонаблюдения в указанных куратором местах. Враг онлайн мог корректировать огонь по украинским защитникам, добавили в прокуратуре.

Служба безопасности Украины написала, что девушка шпионила на Покровском направлении. 22-летняя девушка отслеживала для оккупантов маршруты движения украинских войск. Для этого установила видеокамеру под куполом храма.

Всего в СБУ сообщили, что по их материалам по 15 лет тюрьмы получили трое агентов ФСБ, которые помогали рашистам прорываться в Покровск.

Как выяснила СБУ, больше всего врага интересовали геолокации штабов и запасных командных пунктов, а также маршруты движения военной техники ВСУ к линии боестолкновений. Такая информация была чрезвычайно важна для оккупантов, чтобы спланировать наступательные операции с целью прорыва в Покровск.

Среди осужденных также — 43-летний житель города Украинск и 34-летний работник Укрзализныци из города Родинское.

