Доцента столичного вуза оштрафовали за негосударственный язык 18 октября, 01:05 Оштрафованный, имя которого не указывается, должен уплатить штраф в размере 3400 гривен в течение 15 дней (Фото:УЦОКО)

Доцент одного из вузов Киева был оштрафован за использование во время образовательного процесса негосударственного языка. Постановление вынес Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Об этом сообщает Офис языкового омбудсмена.



Преподаватель использовал негосударственный язык при образовательном процессе для студентов третьего курса. Этим он нарушил часть первую статьи 21 Закона Украины Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, говорится в сообщении.

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Оштрафованный, имя которого не указывается, должен уплатить штраф в размере 3400 гривен в течение 15 дней. Или обжаловать его в суде.

«Сфера образования, которая должна быть примером в вопросе соблюдения языкового законодательства, к сожалению, среди тех, где мы ежегодно фиксируем немалое количество нарушений. В 2021 году мы получили 157 обращений граждан по поводу нарушений языкового законодательства отдельными педагогическими, научно-педагогическими работниками заведений дошкольного, общего среднего, высшего образования, а в течение 2022 года — около 70», — отметил языковой уполномоченный Тарас Кремень.