Добыча криптовалюты и сервис онлайн-бронирования. Эксперты назвали основные тренды среди привлекающих инвестиции стартапов

Объем инвестиций в украинские стартапы в прошлом году увеличился в три раза. В частности, выросли поступления венчурного и частного капитала в украинские компании, то есть к финансированию отечественных ноу-хау. Об этом говорится в ежегодном обзоре украинского инвестиционного рынка. Аналитику собирала Украинская ассоциация венчурного и частного капитала в партнерстве с компанией Деллойт. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Тренды финансирования

Как сообщила исполнительный директор ассоциации Ольга Афанасьева, 89 украинских компаний привлекли 250 млн долларов венчурного капитала. Впервые за три года в отчете обнародованы объемы частных инвестиций в украинские стартапы. Украинцы заключили 14 соглашений на сумму 100 млн долларов. Афанасьева также выделила блокчейн, искусственный интеллект, агротехнологии и IT как тренды инвестиций в стартапы.

Обзор рынка капиталовложений мониторили три года подряд ежегодно. Аналитики определили - Украина имеет внутренних инвесторов, а также привлекает средства из Соединенных Штатов, в частности из Нью-Йорка и Кремниевой долины, Европы и Азии, из Гонконга и Южной Кореи.

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Криптовалютный бизнес стал одним из самых популярных в привлечении частных инвестиций. Среди венчурных инвестиций лидерство получили разработка программного обеспечения и "железа" для компьютеров, стартапы торговых площадок, онлайн-сервисов, электронной коммерции. Среди топ-10 компаний, которые привлекли больше всего инвестиций, есть сервисы по проверке англоязычного правописания, по добыче криптовалюты, программа по уходу за домашними животными, платформа, где продают разработки искусственного интеллекта, и сервис для бронирования и оплаты услуг ресторанов. Киев, Днепр, Харьков, Запорожье, Николаев - эти города привлекли больше всего финансов. В частности, столичные стартапы получили примерно 140 млн долларов.

Добыча криптовалюта - новый тренд инвестиционной привлекательности

Наиболее популярной является добыча криптовалюты среди компаний, занимающихся электронной коммерцией. Но Украина не может быть страной с наиболее благоприятными условиями для криптобизнеса, считает блогер Сергей Лямец. По его мнению, эта деятельность не может быть конкурентным преимуществом украинских стартаперов.

"У нас дорогая электроэнергия. Если мы берем более-менее одинаковое по цене оборудование в мире, то в Украине его использование будет дороже. Есть страны, которые в этом плане более инвестиционно привлекательны", - рассказал Сергей Лямец.

В Украине сформировалась собственная криптовалютная научная школа, говорится в докладе Украинской ассоциации венчурного и частного капитала. В индустрию привлечено почти 200 тыс. инженеров и разработчиков программного обеспечения. Средства в украинские стартапы продолжают вкладывать, несмотря на ситуацию на Востоке.

Столичные стартапы получили примерно 140 млн долларов

По мнению председателя отдела инноваций компании Циклум Бориса Працюк, возникновение успешных стартапов также обусловлено мощным развитием ІТ-индустрии. Но украинские стартапы, которые привлекают инвестиционные средства, недостаточно защищены законодательством, поэтому наиболее успешные регистрируют главные офисы не в Украине, практикуя heаdquoters.

"Если деньги лежат на одном из счетов украинских банков, есть большая вероятность, что СБУ их арестует, заморозит или просто заберет. Бизнес-преимущества heаdquoters - юридический адрес в Америке, а офис в Киеве", - пояснил Працюк.

А вот в рейтинге Doing-бизнес Украина в 2018 году улучшила свой показатель на 4 позиции, а в рейтинге Глобальных инноваций поднялась на 6 пунктов, говорится в докладе Украинской Ассоциации Венчурного и частного капитала.

Блокчейн, искусственный интеллект, агротехнологии и IT являются трендами инвестиций в стартапы

По мнению аналитиков, объемы частных инвестиций в этом году увеличатся. Этот прогноз основан на трендах, которые появились в последние годы, и экспертных оценках инсайдеров рынка. В 2017 году в Украине оперировали 33 инвестиционные фонды - 19 венчурных, 8 фондов частных инвестиций, 5 инкубаторов и акселераторов, один корпоративный фонд.

Профильный комитет рекомендует Верховной Раде поддержать создание Министерства промышленности и инноваций. И уже в этом году Кабмин обещает разработать стратегию инновационного развития страны.