Повреждение газовой инфраструктуры в результате российского обстрела Шостки в Сумской области, 4 октября 2025 года (Фото: Нафтогаз)

Российские войска за последние несколько дней уничтожили более половины производства газа Украины, в частности, в результате массированных ударов по Харьковской и Полтавской областях. В Киеве растет беспокойство, что отремонтировать поврежденные объекты до конца зимы не удастся, говорится в материале агентства Bloomberg в четверг, 9 октября.

По данным издания, Киев сообщил союзникам о разрушении примерно 60% газового производства в результате российских атак 3 октября.

Если удары будут продолжаться, Украина ожидает, что до конца марта 2026 года ей придется закупить примерно 4,4 млрд кубометров газа на сумму почти 2 млрд евро, по словам лиц, знакомых с деталями. Это эквивалентно почти 20% годового потребления Украины.

Когда начались атаки РФ, Украина обратилась со срочными призывами к своим партнерам из G7 о предоставлении оборудования для ремонта энергетической системы и дополнительных систем ПВО. Она также ищет финансовую поддержку для оплаты необходимого импорта газа.

В этом году Украина закупила у иностранных поставщиков 4,58 миллиарда кубических метров газа, в том числе 3,67 миллиарда — с конца прошлого отопительного сезона. Хотя Киев оценивает, что до конца этого года потребности страны в импорте достигнут 5,8 миллиарда, в начале этой недели официальные лица сообщили союзникам, что эта цифра может вырасти из-за атак России, говорят источники Bloomberg.

В материале отмечается, что прошлые зимы Украина пережила благодаря генераторам и помощи населению во время отключений электроэнергии, но сейчас растет беспокойство, что до конца зимы 2026 года будет невозможно отремонтировать повреждения, нанесенные серией недавних атак РФ.

По данным собеседников Bloomberg, аварийный ремонт энергосистемы оценивается примерно в 758 миллионов евро. Поэтому Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Европейская комиссия уже рассматривают возможность дополнительной помощи энергетическому сектору Украины.

3 октября Нафтогаз сообщил, что Россия осуществила крупнейшую массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру с начала полномасштабной войны, ударив по объектам в Харьковской и Полтавской областях, значительное количество объектов было критически повреждено.

5 октября компания сообщила о новом массированном ударе по объектам, которые обеспечивают украинцев газом в зимний период.