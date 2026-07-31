Более 70 подразделений принимают военнослужащих после СОЧ: Минобороны расширило перечень

31 июля, 22:45
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Программу добровольного возвращения после СОЧ расширили (Фото: 116-я отдельная механизированная бригада/Facebook)

Программу добровольного возвращения после СОЧ расширили (Фото: 116-я отдельная механизированная бригада/Facebook)

Министерство обороны расширило программу добровольного возвращения после СОЧ. Теперь военнослужащие могут выбирать из более чем 70 подразделений в ВСУ, Нацгвардии или Госспецтрансслужбе — в рамках той структуры, где они проходили службу.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в пятницу, 31 июля.

В перечне представлены механизированные, штурмовые, десантные, беспилотные, артиллерийские и другие формирования. Ознакомиться с полным списком бригад, принимающих военнослужащих после СОЧ, можно на официальном сайте программы, а также при подаче рапорта в приложении Армия+.

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В то же время, как отмечает оборонное ведомство, количество должностей по отдельным направлениям ограничено, поэтому тем, кто уже определился с подразделением, направлением службы и желаемой должностью, не стоит медлить с подачей рапорта.

По данным Минобороны, программа позволяет выбрать новую воинскую часть из определенного перечня, указать желаемое направление службы и имеющийся опыт, получить сопровождение контакт-центра и прибыть сразу в новую часть — минуя ВСП и батальоны резерва.

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Кроме того, в течение шести месяцев после зачисления военнослужащего не могут перевести в другую воинскую часть без его письменного согласия.

Программа распространяется на военнослужащих ВСУ, НГУ и ГССТ, у которых факт СОЧ был зафиксирован до 12 июня 2026 года включительно. Подать рапорт можно до 20 сентября 2026 года включительно. Сделать это можно следующими способами:

  • через приложение Армия+;
  • обратиться напрямую в воинскую часть (для военнослужащих ВСУ и ГССТ);
  • через 1-й или 2-й центр рекрутинга ВСУ (для военнослужащих ВСУ).

13 июня Министерство обороны сообщило, что в Украине официально начался 100-дневный период, в течение которого военнослужащие, самовольно оставившие часть, могут добровольно вернуться в ряды Сил обороны.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Минобороны Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Национальная гвардия Украины (НГУ) СЗЧ

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