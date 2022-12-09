После победы — освободим Беларусь. 64-летний белорусский доброволец о своем пути на войне России против Украины — видео 9 декабря, 16:55 Доброволец Валентин Троцкий (Фото:Скриншот видео НВ)

Валентин Троцкий с позывным Кинг родился и вырос в Украине, но с развалом СССР автоматически стал гражданином Беларуси. Однако 24 февраля решил присоединиться к добровольческому полку им. Кастуся Калиновского и защищать родную страну.



В момент распада Союза Валентин Троцкий проходил военную службу в Беларуси, поэтому и получил гражданство этой страны. Когда там были первые выборы, мужчина сразу для себя вычеркнул Александра Лукашенко из кандидатов в президенты и стал оппозиционером. Из-за этого его трижды задерживали за якобы административные правонарушения и кроме тюрьмы ему ничего в стране не оставалось. По словам добровольца, из-за этого он и решил уехать из Белоруси.

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Троцкий не верил в возможность полномасштабного вторжения, однако, когда это все же произошло, сразу решил защищать Украину. Он присоединился к полку имени Кастуся Калиновского, который состоял из белорусских добровольцев и стал командиром одного из минометных расчетов батальона Террор.

Почему, по мнению Валентина Троцкого, Лукашенко помогает России в войне против Украины, готовы ли белорусы воевать на стороне РФ и что может заставить их пойти на это — смотрите в видео НВ: