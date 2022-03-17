Добровольцы отобрали у оккупантов танк и передали его ВСУ 17 марта, 10:17 Цей матеріал також доступний українською Одесское подразделение украинской добровольческой армии отобрало танк у оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:Азов)

Одесское подразделение украинской добровольческой армии отобрало танк у оккупантов и передало его Вооруженным силам Украины.



Об этом сообщил представитель Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

«Украинская добровольческая армия, а точнее одно из ее одесских подразделений сделало хорошенькое дело. Где-то в херсонско-николаевских степях. И отжало, вернее, забрало кацапский танк. Чуть позже я его покажу. Украинская добровольческая армия воюет, зачищает, убивает врага, чтобы Одесса, в частности, оборонялась и держалась», — отметил он.



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