Добровольцы отобрали у оккупантов танк и передали его ВСУ

17 марта, 10:17
Цей матеріал також доступний українською
Одесское подразделение украинской добровольческой армии отобрало танк у оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:Азов)

Одесское подразделение украинской добровольческой армии отобрало танк у оккупантов (иллюстративное фото) (Фото:Азов)

Одесское подразделение украинской добровольческой армии отобрало танк у оккупантов и передало его Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

«Украинская добровольческая армия, а точнее одно из ее одесских подразделений сделало хорошенькое дело. Где-то в херсонско-николаевских степях. И отжало, вернее, забрало кацапский танк. Чуть позже я его покажу. Украинская добровольческая армия воюет, зачищает, убивает врага, чтобы Одесса, в частности, оборонялась и держалась», — отметил он.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/videos/3714796438644857
Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российские танки Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ