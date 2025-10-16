Нацгвардейцы, ДШВ, Силы беспилотных систем и артиллерия ВСУ успешно отбили атаку российской бронетехники на Шахово и Владимировку на Добропольском направлении . Уничтожено 9 и повреждено 4 единицы бронетехники.

Об этом в четверг, 16 октября, сообщил 1 корпус Нацгвардии Азов.

Нападение продолжалось с 5:30 до 8:00 утра, когда противник бросил в атаку 22 единицы бронетехники. Самая большая колонна из 11 единиц (танки и боевые бронированные машины) вышла из района Малиновки около 7:50.

Подготовка к штурму началась утром. Для усложнения минирования маршрутов продвижения противник выставил наблюдательные пункты для выявления и уничтожения украинских беспилотников.

Отмечается, что враг изменил тактику: вместо того, чтобы выдвигать колонны с пехотой из глубины своих боевых порядков, он попытался подвести технику ближе к Шаховому и спрятать ее в лесополосе.

Однако этот маневр не дал результата: две единицы бронетехники были обнаружены разведкой и уничтожены артиллерией и FPV-дронами до того, как успели спрятаться.

«Благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины — прежде всего артиллерийских расчетов бригад Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, а также экипажей Сил беспилотных систем — атака противника была сорвана», — говорится в сообщении.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные на отдельных участках Покровского района продвинулись за сутки до 1,6 км.

Контрнаступление ВСУ на Добропольском направлении — главное

18 сентября Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

20 сентября украинский президент сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

1 октября Сырский сообщил, что Силы обороны рассекли так называемый Добропольский выступ РФ и делают все, чтобы нанести российским оккупантам максимальные потери.

9 октября Сырский сообщил, что за время Добропольской операции освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области, а 212,9 кв. км — зачищено от диверсантов.

Тогда же Зеленский сказал, что контрнаступательная операция, которую Силы обороны Украины с конца августа проводят на Добропольском направлении, сорвала летнюю наступательную кампанию России. Это не позволило оккупантам выполнить угрозу по оккупации значительной части Донбасса до ноября, которую Кремль озвучивал США.

10 октября Зеленский сообщил, что Россия потеряла под Добропольем около 13 тысяч солдат.