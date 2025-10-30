Сырский рассказал о ситуации на Добропольском направлении (Фото: REUTERS/Stringer)

Штурмовые подразделения Сил обороны Украины на отдельных участках Добропольского направления продвинулись на расстояние от 200 до 550 метров.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram.

Он отметил, что Добропольская операция продолжается. За время операции ВСУ освободили 186.8 км² территории, еще 246.8 км² - зачистили от ДРГ россиян.

Сырский также заявил, что заявления российской пропаганды о якобы «блокировании» ВСУ в Покровске и Купянске не соответствуют действительности.

Головком отметил, что в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке и меняет места пребывания, поэтому первоочередная задача украинских военных выявить ее и уничтожить.

27 октября бойцы 1-го корпуса НГУ Азов ликвидировали массированную механизированную атаку оккупантов в районе Доброполья.

10 октября президент Украины Владимир Зелнський сообщил, что командование РФ пыталось разблокировать свои войска в районе Доброполья, однако потерпело неудачу. Потери россиян на этом участке фронта составляют около 13 тысяч человек.

Глава государства также заявлял, что контрнаступательная операция, которую ВСУ с конца августа проводят на Добропольском направлении, сорвала летнюю наступательную кампанию России. Это не дало оккупантам возможности выполнить угрозу по оккупации значительной части Донбасса до ноября, которую Кремль озвучивал США.