«Давно такой движухи не было». Пограничники остановили массированный танковый прорыв РФ на Добропольском направлении — видео

24 июля, 11:48
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Бойцы сожгли колонну российской бронетехники под Добропольем (Фото: ГПСУ)

Бойцы сожгли колонну российской бронетехники под Добропольем (Фото: ГПСУ)

На Добропольском направлении бойцы пограничного подразделения Феникс бригады Помста совместно с военнослужащими смежных подразделений остановили масштабную попытку российского прорыва. Для штурма противник задействовал десятки единиц бронетехники.

Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила Государственная пограничная служба Украины, обнародовав кадры боевой работы.

В ГПСУ отметили, что российские войска длительное время накапливали технику для наступательной операции. По словам пограничников, попыток прорыва такого масштаба в их зоне ответственности не фиксировали уже давно.

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В результате ударов операторов дронов подразделения Феникс были уничтожены 9 российских танков, две бронемашины и три реактивные системы залпового огня Град, которые должны были обеспечивать огневую поддержку наступления, а также ликвидированы несколько десятков военнослужащих армии РФ.

«Давно такой движухи не было. Впрочем, весь этот металлолом так и остался гореть в полях и вдоль лесополос Донетчины», — сообщили в Государственной пограничной службе.

https://www.youtube.com/embed/CWIbMmOXvgo

23 июля военнослужащий с позывным Мучной заявил, что на Добропольском направлении российские войска продолжают расширять зону проникновения к востоку от Анновки и уже вышли к восточным окраинам населенного пункта. По его словам, это свидетельствует о дальнейшем усилении давления противника на данном участке фронта.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Доброполье Донецкая область Война России против Украины ДПСУ

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