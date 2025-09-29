Зеленский о Добропольской операции: Силы обороны освободили более 174 кв. км, потери россиян составляют более 3 тыс. человек

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Добропольская контрнаступательная операция продолжается. Силы обороны освобождают территории и проводят зачистку от российских ДРГ.

Об этом Зеленский сказал во время вечернего видеообращения в понедельник, 29 сентября, после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Президент отметил, что украинские военные с начала операции освободили более 174 кв. км и зачистили от российских диверсантов более 194 км.

Как отметил Зеленский, россияне только в пределах Добропольской операции потеряли 3200 человек, и большинство — это безвозвратные потери.

Украинский президент также сообщил о ситуации в Купянске, в приграничье Харьковской области и в районах на стыке Донецкой и Днепровской областей.

«Непросто там, но важно, что украинские воины, наши подразделения делают все необходимое для защиты позиций. Спасибо вам за это», — отметил Зеленский.

Контрнаступление ВСУ на Добропольском направлении — главное

18 сентября Владимир Зеленский заявил, что украинские военные осуществляют контрнаступательную операцию в Донецкой области, в частности в районах Покровска и Доброполья.

20 сентября украинский президент сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

23 сентября Зеленский во время пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что в сентябре ВСУ деоккупировали 360 квадратных километров и окружили 1000 российских солдат.

24 сентября глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что военнослужащие 1-го корпуса Нацгвардии Украины Азов, начиная с 4 августа, совместно с бойцами других подразделений Сил обороны освободили и зачистили от российских оккупантов восемь населенных пунктов в Донецкой области.

26 сентября Александр Сырский отметил, что на Добропольском направлении Силы обороны освободили 168 кв. км и зачистили от диверсионных групп — около 182 кв. км.