В списке Доброполье. В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации

Последствия российского удара в Доброполье Донецкой области, 16 июля 2025 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

В Донецкой области из-за ухудшения ситуации с безопасностью местные власти приняли решение расширить зону принудительной эвакуации семей с детьми — в списке Доброполье. Об этом в четверг, 24 июля, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По словам Филашкина, эвакуацию семей с детьми принудительно начали из города Доброполье, сел Анновка, Новый Донбасс, Рубежное Добропольской громады и сел Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша Криворожской громады.

Он добавил, что соответствующее решение приняли сегодня на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Филашкин уточнил, что всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находится 928 детей.

Вечером 16 июля российские оккупанты нанесли авиаудар по центру Доброполья в Донецкой области. Российский удар повредил 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и восемь машин.

Попадание было в людном месте в районе вблизи магазинов. По данным ОВА, россияне применили для удара 500-килограммовую авиабомбу.

17 июля Филашкин сообщил, что количество погибших возросло до четырех. Количество раненых остается без изменений — 27. Ранее было известно о двух погибших.