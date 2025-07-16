Россияне сбросили 500-килограммовую авиабомбу на ТЦ в центре Доброполья: двое погибших, 27 раненых, под завалами могут быть люди

Российские оккупанты в среду, 16 июля, нанесли авиаудар по центру Доброполья в Донецкой области . Известно о погибших и многих пострадавших. Об этом написал омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram.

21:10 В Доброполье известно о двух погибших и 27 раненых, сообщил Филашкин. Российский удар повредил 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и восемь машин.

20:42 В Донецкой ОВА опубликовали обновленные данные о последствиях российской атаки на Доброполье: двое погибших и 22 раненых. Спасатели тушат пожар, чтобы разобрать завалы и четко установить количество жертв.

20:11 Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении отреагировал на российский удар по Доброполью.

«Сейчас в Доброполье Донецкой области продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы прямо по городу, по обычному магазину, по обычным торговым павильонам… Это просто ужасный, тупой российский террор. Никакого военного смысла в их ударах — только попытка забрать как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия — в таких подлиз ударах», — сказал глава государства.

19:50 Филашкин уточнил, что в Доброполье известно об одном погибшем и 21 раненом. Повреждены 54 торговые точки, 304 квартиры в 13 домах и восемь автомобилей.

19:14 Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что в результате атаки на Доброполье известно о двух погибших и 14 раненых. По его данным, россияне применили 500-килограммовую авиабомбу.

В ОВА отметили, что, вероятно, под завалами до сих пор остаются люди — поиск уцелевших продолжается. Также, по предварительным подсчетам, известно о 30 поврежденных торговых точках, шести многоэтажках и восьми автомобилях.

Лубинец писал, что на месте работают спасатели, медики, военные врачи — местная больница не может принять всех.

«Это очередной сознательный удар по гражданским. Россия — государство-террорист, которое ведет войну против мирных украинцев и уничтожает жизнь даже далеко от линии фронта», — добавил омбудсмен.

Суспільне со ссылкой на Добропольскую МВА написало, что удар по городу враг нанес около 17:30. Попадание было в людном месте в районе вблизи магазинов.

15 июля Совет обороны Донецкой области принял решение временно ограничить движение гражданского транспорта по трассе Краматорск — Доброполье в связи с ростом количества атак российских FPV-дронов.

7 июля Россия нанесла четыре удара по гражданской инфраструктуре Краматорска Донецкой области.

2 мая ударом шахеда российские оккупанты разрушили легендарное кафе Золотой петушок, которое находилось вдоль трассы Краматорск — Доброполье в поселке Гановка. Кафе Золотой петушок было построено силами шахтеров шахты Алмазная и начало работать в 1987 году. Это было одно из культовых мест в Доброполье.