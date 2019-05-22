«Добробут» объединился с «Онко консалтинг Центром» в борьбе с онкологией Вчера, 10:00 163 Новости компаний Цей матеріал також доступний українською Добробут Медицинская сеть «Добробут» открыла свое второе онкологическое отделение Добробут

Медицинская сеть «Добробут» объединилась с клиникой «Онко Колсантинг Центр» и открыла свое второе онкологическое отделение. Теперь у пациентов с онкологией стало еще больше возможностей для ранней диагностики и эффективного лечения.

Онкология — не приговор, так считают в «Добробуте»

Основная причина высокой смертности от онкологических заболеваний в Украине — позднее выявление болезни. При этом успех лечения на ранних стадиях — более 90%.

Год назад, открывая свое онкологическое отделение, «Добробут» взял на себя непростую задачу — изменить отношение людей к данному заболеванию и на практике доказать, что ранняя диагностика продлевает жизнь.

«Решение об открытии нового направление базировалось на потребности пациентов получать качественную и своевременную диагностику в комфортных условиях частного медучреждения. Отделение оснащено современным диагностическим оборудованием необходимым для постановки максимально точного диагноза, что способствует выявлению заболевания на ранних стадиях и значительно повышает шансы на выздоровление», — рассказал Кирилл Бурмич, онко-хирург, заместитель главного врача медицинского центра «Добробут».

Фото: ДОБРОБУТ

Команда специалистов высшего уровня и мощная диагностическая база — единственно правильные инвестиции, считают в «Добробуте». А благодаря инвестиционному партнерству с «Онко Консалтинг Центром», медицинский центр «Добробут» сможет обеспечить максимально высокий уровень диагностики и лечения пациентов.

Важность ранней диагностики

Точная и своевременная диагностика — единственный путь к успешному лечению онкологии.

Для раннего обнаружения онкологических заболеваний регулярно проводят ряд диагностических мероприятий, так называемый скрининг. Скрининг — это выявление онкологических заболеваний в общей популяции здорового населения и проходить его должен каждый человек в определенный период своей жизни. Например, в странах, где скрининги были внедрены в обязательные программы профилактического осмотра, увеличилось количество успешного лечения рака шейки матки, рака молочной железы, рака толстой кишки и легких.

В «Добробуте» скрининги внедрены в общие чек-апы программы здоровья. Пакет диагностических услуг, которые входят в скрининг в Клиническом центре Онкологии «Добробут», основан на международных стандартах и является обязательным для прохождения во многих европейских странах.

Фото: Добробут

Диагностические возможности Клинического центра Онкологии «Добробут»

Объединение с клиникой «Онко Консалтинг Центр» расширяет возможности пациентов в получении качественной диагностики. Теперь в арсенале Клинического центра Онкологии «Добробут» современное диагностическое оборудование экспертного класса для проведения 36 видов различных обследований.

Например, здесь есть единственный в Украине новейший МРТ аппарат TOSHIBA Vantage Titan 1.5T, который, благодаря своей конструкции, позволяет проводить диагностику человеку массой тела до 200 кг. А также компьютерный томограф TOSHIBA Aquilion One, с помощью которого врач, при проведении исследования, получает 640 срезов изображения анатомического объекта с толщиной среза 0,5 мм, благодаря чему можно выявить даже минимальные изменения в организме.

На базе Клинического центра Онкологии «Добробут» будут проводиться и другие современные диагностические процедуры, такие как маммография, УЗИ, видеоцистоскопия и Fusion биопсия под УЗИ/КТ контролем.

Фото: ДОБРОБУТ

Лечение определяют лучшие онкологи страны

«Добробут» является одним из немногих медицинских центров в Украине, где внедрен стандарт проведения онкологического консилиума. Даже в мировой практике мультидисциплинарные комиссии — редкость, в то время как для «Добробута» — это обязательный золотой стандарт.

Мультидисциплинарная комиссия предоставит консультативный вывод ведущих специалистов страны в разработке персональной тактики лечения. Только консилиум решает, например, быть ли операции. Каждый онко-пациент «Добробута», независимо от стадии заболевания, проходит онкологический консилиум для выбора наилучших опций лечения и значительно экономит средства и выигрывает время.

Современное оборудование, ранняя диагностика, квалифицированный персонал, лучшие мировые методики лечения, опыт врачей и командные действия — необходимые условия для сохранения здоровья и жизни пациентов с онкологией, считают в «Добробуте».

Пройдите тест, специально разработанный онкологами Клинического центра Онкологии «Добробут», на определение склонности к онкозаболеваниям и группам рисков.