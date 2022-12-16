Вот это поворот. Добкин не служит в ВСУ, Нацгвардии, полиции и СБУ — нардеп 16 декабря, 14:39 Михаил Добкин в форме ВСУ в Харьковской области (Фото:Алла Добкина / Instagram)

Бывший народный депутат Михаил Добкин, который в последнее время показывается в форме ВСУ, не служит в СБУ, Нацгвардии, полиции или Вооруженных силах, сообщил нардеп Ярослав Юрчишин.

Он сообщил, что решил проверить, действительно ли Добкин служит. Он отправил соответствующие запросы в СБУ, Нацгвардию, полицию и ВСУ.

Позже он получил официальный ответ, что Добкин не проходит службу в указанных структурах.

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В октябре дочь Добкина Алла опубликовала фото своего отца в форме ВСУ. Она написала, что он находится «в командировке». Позже она удалила этот пост в Instagram.

В середине марта бывший народный депутат Михаил Добкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с президентом Владимиром Зеленским и подписал его «Наш». Ранее политик выступал с критикой главы государства.

8 апреля митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий поставил бывшего народного депутата Михаила Добкина в сан диакона Украинской православной церкви Московского патриархата.