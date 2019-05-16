Добились своего. В Полтаве частные перевозчики вышли на маршруты после пятидневной забастовки Сегодня, 09:58 1741 Цей матеріал також доступний українською 0532.ua Пассажирам маршрутки приходится платить уже 5 грн 0532.ua

В четверг, 16 мая, частные перевозчики Полтавы вышли на маршруты.

Как сообщает местное издание 0532.ua, накануне представители Полтавского горсовета и представители ассоциации перевозчиков подписали меморандум о повышении стоимости проезда.

Согласно меморандуму, перевозчики обязаны уже вернуться на городские маршруты. Также они обязуются соблюдать график движения, держать транспортные средства в опрятном состоянии, а также оборудовать их GPS-навигаторами.

Стоимость проезда в маршрутках увеличили до 5 грн. Стоимость проезда в коммунальном транспорте также вырастет до 3 грн.

Напомним, забастовка перевозчиков началась в субботу, 11 мая. Они требовали от депутатов повысить стоимость проезда в маршрутках, однако решение не было принято.