Общий залп — до восьми Калибров. В Черном море находятся десять российских боевых кораблей, два из них — ракетоносители

15 апреля, 13:19
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Боевые корабли (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)

Боевые корабли (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)

По состоянию на 11:00 15 апреля в Черном море на боевом дежурстве находится десять российских кораблей, среди которых два носителя крылатых ракет Калибр. Общий залп до восьми ракетам.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

По информации ВМС, в Азовском море находится один вражеский корабль. В Средиземном море на боевом дежурстве находится до восьми российских кораблей, из них четыре носителя крылатых ракет Калибр, общий залп до 36 ракет .

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Военные подчеркнули, что за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 19 кораблей, из них восемь двигались из пролива Босфор;

  • к Черному морю — 32 судна, из них 15 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

«РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря», — подчеркнули Военно-морские силы Украины.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Черное море Ракеты Военные корабли Война России против Украины

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