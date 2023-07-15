В Украину с неанонсированным визитом прибыл президент Южной Кореи 15 июля, 10:27 Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль (Фото:Wikimedia)

В Украину с неанонсированным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

В агентстве отмечают, что Юн Сок Ёль прибыл вместе с первой леди Ким Кун Хи из Польши.

Президент Южной Кореи уже посетил место массовых убийств в Буче Киевской области и гражданский жилой район, который подвергся масштабным ракетным атакам России в Ирпене.

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Перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским он планирует возложить венок к памятнику воинам.

Сообщается, что этот визит Юн Сок Ёля стал завершением двухэтапной поездки, во время которой он посетил Литву и Польшу с официальным визитом.

13 июля во время официального визита в Польшу две страны договорились помогать Украине и подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления. О деталях этого меморандума пока не сообщается.



Также Юн Сок Ёль сказал, что вместе с президентом Польши Анджеем Дудой они согласились работать в духе солидарности, чтобы защитить международный порядок.

