В Украину с неанонсированным визитом прибыл президент Южной Кореи
Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль (Фото:Wikimedia)
В Украину с неанонсированным визитом прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
В агентстве отмечают, что Юн Сок Ёль прибыл вместе с первой леди Ким Кун Хи из Польши.
Президент Южной Кореи уже посетил место массовых убийств в Буче Киевской области и гражданский жилой район, который подвергся масштабным ракетным атакам России в Ирпене.
Южная Корея оказала Украине нелетальную помощь — CNN
Перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским он планирует возложить венок к памятнику воинам.
Сообщается, что этот визит Юн Сок Ёля стал завершением двухэтапной поездки, во время которой он посетил Литву и Польшу с официальным визитом.
13 июля во время официального визита в Польшу две страны договорились помогать Украине и подписали меморандум о сотрудничестве в области послевоенного восстановления. О деталях этого меморандума пока не сообщается.
Также Юн Сок Ёль сказал, что вместе с президентом Польши Анджеем Дудой они согласились работать в духе солидарности, чтобы защитить международный порядок.