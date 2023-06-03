До начала тревоги. В Днепре раздался мощный взрыв

3 июня, 21:06
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В субботу, 3 июня, в Днепре прогремел взрыв. После этого в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Город Днепр Взрыв Война России против Украины Воздушная тревога

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