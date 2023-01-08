Обязательной мобилизации женщин-медиков не будет до 2026 года — Маляр 8 января, 16:34 До 2026 года женщины-медики не будут подлежать обязательной мобилизации (Фото:President.gov.ua/Wikipedia)

До 2026 года украинки, имеющие медицинскую специальность, не будут подлежать обязательной мобилизации.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Сейчас есть изменения, касающиеся системы учета. До 2026 года даже украинки, имеющие медицинскую специальность — единственную, по которой они могут подлежать мобилизации, без обязательной постановки на учет. Другие профессии только в добровольном порядке», — сказала она.

Видео дня

По словам Маляр, на фронте по собственному желанию находятся около 5 тысяч женщин. В то же время, она заверила, что изменения об упрощении системы призыва были запланированы и разработаны Генштабом еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

«Там нет ничего, чтобы усложняло ситуацию резервистов, призывников, находящихся на учете людей. Речь идет об упрощении системы учета», — сказала она.

Ранее сообщалось, что с 1 октября 2022 г. в Украине начнут ставить на военный учет женщин 18−60 лет, которые подпадают под список профессий и специальностей, определенный Правительством.