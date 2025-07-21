Игнат прокомментировал информацию о том, что Россия сможет запускать по Украине до 2000 дронов

Воздушные силы ВСУ призывают осторожно комментировать информацию об усилении атак России, так как такие сообщения использует Россия в качестве пропаганды.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

«Я хочу все же призвать экспертов и западных, в том числе осторожно оперировать этими цифрами, потому что, если вы видели, сразу российская пропаганда, телеканал Звезда, достала заготовленное заранее видео», — сказал Игнат.

Реклама

Игнат добавил, что пропагандистский ролик РФ из якобы производства шахед в Алабуге готовили несколько дней, а затем опубликовали в унисон с комментарием немецкого генерала Кристиана Фройдинга.

По мнению начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, таким образом враг пытается давить на украинцев для запугивания. Он призвал комментировать такие вопросы крайне осторожно.

Инфографика: NV

«Такие вещи, не умаляя угрозы, конечно, нужно комментировать очень осторожно», — подчеркнул Игнат.

20 июля глава ситуационного центра по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг заявил, что российские оккупанты планируют запускать на территорию Украины до 2000 дронов одновременно.

27 июня тогдашний министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина вводит новые разработки — «дроны-перехватчики», а также другие инструменты борьбы с воздушными угрозами, которые не разглашаются.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в планах России запускать 700−1000 дронов в сутки. Однако, по его словам, Украина нашла решение, с помощью которого удастся сбивать «если не все, то почти все». Речь идет о дронах-перехватчиках. Президент сообщил, что Украина сможет массово производить такие дроны, но требуется соответствующее финансирование.