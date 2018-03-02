До 17 сантиметров снега: столичные власти объявили "желтый" уровень угрозы в Киеве

В субботу в Киеве ожидаются сложные погодные условия

По данным синоптиков, 3 марта в Киеве ожидаются сложные погодные условия: ночью и утром сильный снег, порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.

Как сообщает пресс-служба КГГА, в Киеве ожидается от 10 до 17 сантиметров снега.

Столичные власти отметили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, что составляет второй ("желтый") уровень угрозы нарушения движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей и коммунального хозяйства.

В связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальщики работают в усиленном режиме.

Столичные власти обращаются к водителям с просьбой не парковать автомобили вдоль дорог и в запрещенных для этого местах. Это позволит эффективно привлекать снегоуборочную технику к очистке дорог, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу.

Киевлян призывают по возможности не пользоваться частным авто, отдав предпочтение общественному транспорту, а также следить за прогнозами погоды, планируя маршруты.

Ранее сообщалось, что 3 марта на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий, в частности, снег и метели.