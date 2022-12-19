«Ждем 300 танков, 700 БМП и 500 гаубиц». Украинцы ко Дню святого Николая делятся в соцсетях своими желаниями

19 декабря, 15:37
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Украинцы просят защитить своих близких и скорейшей победы над РФ (Фото:Юрий Журавель)

Украинцы просят защитить своих близких и скорейшей победы над РФ (Фото:Юрий Журавель)

По случаю Дня святого Николая по юлианскому календарю пользователи соцсетей делятся своими заветными желаниями в условиях российской агрессии.

Маленькие украинцы пишут Чудотворцу трогательные письма с просьбами о мире и скорейшем возвращении домой их близких, защищающих страну от захватчиков.

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https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/pfbid0JUsDkBZiPsthVuxtWB2eP6gNGzamGGDFcTtYMp9XDJRDAdP1BeZFRYWZh5g4vwD2l
https://twitter.com/volodarskijo/status/1604727408602611712
https://twitter.com/zoi76976899/status/1604761349652897795

В свою очередь взрослые просят Николая об оружии, которое поможет сберечь как можно больше жизней бойцов Сил обороны, и поскорее выгнать оккупантов с нашей земли.

Видео дня

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid02UotAxbPP4vFabmVPKAuDUVsqPxFwnVdGroEp2iGEQPZWTZJBVxkpo4gpc4turMdVl
https://twitter.com/vbobber1/status/1604748765646168064

Предстоятель ПЦУ Епифаний в своем посте по случаю праздника отметил, что в трудные времена войны, тот по-особому благословляет добрые дела и благотворителей, совершающих их, и отвечает на обращенные к нему молитвенные просьбы, ставая на защиту несправедливо преследуемых.

https://www.facebook.com/epifaniy/posts/pfbid02qwSPMhP9PoyrL5guPGykv8X67hicLiSj6r2uw4e2c5ehVqXE96nbjj9Ygvvrt6Ypl

И пока РФ в этот светлый христианский праздник «поздравляет» жителей Украины очередной террористической атакой на ее критическую инфраструктуру, у военнослужащих ВСУ свои подарки.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1604776146524143616
https://www.facebook.com/privetmorriset/posts/pfbid02uGrEJd21XxWMaeqMv4enyLWYLR1x6Q2cC5JebCeGqRZkHpYokVupU5YQkGT1aHEhl
https://twitter.com/Chekalkin/status/1604766535356219392
https://twitter.com/JTdMHhrMWaCxQti/status/1604455337255653377?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1604455337255653377%7Ctwgr%5Ef8e80d38d714341bca69a40487d38218bdd36cfe%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ukrinform.ua%2Frubric-society%2F3637110-socmerezi-vitaut-iz-dnem-svatogo-mikolaa-ta-prosat-300-tankiv-pid-podusku.html
https://twitter.com/Armia_fm/status/1604769409465290753

На фоне этого украинцы еще все больше убеждаются в том, что сражаются на стороне добра и могут рассчитывать на победу над кремлевским злом.

https://www.facebook.com/natasha.andriewska/posts/6178817572137038
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1349371352540737&id=100024036542573
https://twitter.com/romans565/status/1604762410094833664
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Праздники День святого Николая Война России против Украины

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