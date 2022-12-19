«Ждем 300 танков, 700 БМП и 500 гаубиц». Украинцы ко Дню святого Николая делятся в соцсетях своими желаниями 19 декабря, 15:37 Украинцы просят защитить своих близких и скорейшей победы над РФ (Фото:Юрий Журавель)

По случаю Дня святого Николая по юлианскому календарю пользователи соцсетей делятся своими заветными желаниями в условиях российской агрессии.

Маленькие украинцы пишут Чудотворцу трогательные письма с просьбами о мире и скорейшем возвращении домой их близких, защищающих страну от захватчиков.

В свою очередь взрослые просят Николая об оружии, которое поможет сберечь как можно больше жизней бойцов Сил обороны, и поскорее выгнать оккупантов с нашей земли.

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Предстоятель ПЦУ Епифаний в своем посте по случаю праздника отметил, что в трудные времена войны, тот по-особому благословляет добрые дела и благотворителей, совершающих их, и отвечает на обращенные к нему молитвенные просьбы, ставая на защиту несправедливо преследуемых.

И пока РФ в этот светлый христианский праздник «поздравляет» жителей Украины очередной террористической атакой на ее критическую инфраструктуру, у военнослужащих ВСУ свои подарки.

На фоне этого украинцы еще все больше убеждаются в том, что сражаются на стороне добра и могут рассчитывать на победу над кремлевским злом.