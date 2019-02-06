"ДНР"-монастырь-тюрьма. Кремлевский пропагандист Киселев сообщил, что его племянник воевал за террористов на Донбассе Сегодня, 10:33 624 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео вДудь / YouTube Пропагандист Дмитрий Киселев Скриншот видео вДудь / YouTube

Главный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев сообщил, что его племянник Сергей воевал на стороне боевиков так называемой "ДНР".

Об этом он рассказал в интервью российскому журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.

По словам Киселева, мотивацией его племянника стало то, что "он русский". На оккупированной части Донбасса его родственник занял место убитого "командира взвода" террористов.

"Сейчас он сидит в тюрьме - Сережа - в Германии. Потому что он после этого ушел в монастырь, постригся в монахи на фоне [этого]. И потом поехал куда-то в Болгарию по монашеским делам, оттуда... Болгары его арестовали и отправили в Германию, и он сейчас сидит в тюрьме по плохой очень статье - терроризм, оружие и так далее", - сказал кремлевский пропагандист.

На вопрос о том, поддержал бы Киселев возможное решение своих сыновей об участии в военных действиях на стороне террористов "ДНР", тот заявил, что "поддержал бы".

Дмитрий Киселев - российский пропагандист, являющийся одним из основных ретрансляторов повестки Кремля. В своей программе Вести недели на федеральном канале Россия-1 прибегает к прямой лжи, разжиганию ненависти по отношению к украинцам и манипуляциям.