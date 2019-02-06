"ДНР"-монастырь-тюрьма. Кремлевский пропагандист Киселев сообщил, что его племянник воевал за террористов на Донбассе
Главный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев сообщил, что его племянник Сергей воевал на стороне боевиков так называемой "ДНР".
Об этом он рассказал в интервью российскому журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.
По словам Киселева, мотивацией его племянника стало то, что "он русский". На оккупированной части Донбасса его родственник занял место убитого "командира взвода" террористов.
"Сейчас он сидит в тюрьме - Сережа - в Германии. Потому что он после этого ушел в монастырь, постригся в монахи на фоне [этого]. И потом поехал куда-то в Болгарию по монашеским делам, оттуда... Болгары его арестовали и отправили в Германию, и он сейчас сидит в тюрьме по плохой очень статье - терроризм, оружие и так далее", - сказал кремлевский пропагандист.
На вопрос о том, поддержал бы Киселев возможное решение своих сыновей об участии в военных действиях на стороне террористов "ДНР", тот заявил, что "поддержал бы".
Дмитрий Киселев - российский пропагандист, являющийся одним из основных ретрансляторов повестки Кремля. В своей программе Вести недели на федеральном канале Россия-1 прибегает к прямой лжи, разжиганию ненависти по отношению к украинцам и манипуляциям.