В Киев прибыли освобожденные боевиками пленные Вчера, 17:24 2452 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Громадське / Youtube Родственники встречают освобожденных украинцев Скриншот видео Громадське / Youtube

В пятницу, 28 июня, в Киев из Минска прибыл самолет с освобожденными из плена боевиков украинцами.

Об этом сообщает Громадське.



Кум Путина Виктор Медведчук сообщил, что пленных привез самолет из Ростова-на-Дону.

На свободу вышли украинский военный Дмитрий Великий, командир отделения украинской армии Яков Веремейчик, старшина Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.

Напомним, что во время прямых переговоров Медведчука с боевиками Донбасса, которые произошли в четверг в Минске, была достигнута договоренность об освобождении четырех украинских военнопленных.