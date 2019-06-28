В Киев прибыли освобожденные боевиками пленные
В пятницу, 28 июня, в Киев из Минска прибыл самолет с освобожденными из плена боевиков украинцами.
Об этом сообщает Громадське.
Кум Путина Виктор Медведчук сообщил, что пленных привез самолет из Ростова-на-Дону.
На свободу вышли украинский военный Дмитрий Великий, командир отделения украинской армии Яков Веремейчик, старшина Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.
Напомним, что во время прямых переговоров Медведчука с боевиками Донбасса, которые произошли в четверг в Минске, была достигнута договоренность об освобождении четырех украинских военнопленных.