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В Киев прибыли освобожденные боевиками пленные

Вчера, 17:24
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Скриншот видео Громадське / Youtube

Родственники встречают освобожденных украинцев

В пятницу, 28 июня, в Киев из Минска прибыл самолет с освобожденными из плена боевиков украинцами.

Об этом сообщает Громадське.

Кум Путина Виктор Медведчук сообщил, что пленных привез самолет из Ростова-на-Дону.

На свободу вышли украинский военный Дмитрий Великий, командир отделения украинской армии Яков Веремейчик, старшина Максим Горяйнов, а также Эдуард Михеев.

Напомним, что во время прямых переговоров Медведчука с боевиками Донбасса, которые произошли в четверг в Минске, была достигнута договоренность об освобождении четырех украинских военнопленных.

Теги:   ЛНР ДНР Виктор Медведчук Военнопленные

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