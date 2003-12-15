НВ публікує щоденник про перші 100 діб повномасштабного вторгнення Росії розвідника Збройних сил України та його дружини, які фіксували плин подій і настроїв на передовій і в тилу відповідно. Усі матеріали – фото, відео та аудіо з передових позицій під Києвом та на Донбасі - у вільному доступі з’являються вперше. Ім’я розвідника та його дружини, назви більшості локацій та справжні позивні бійців ми не розкриваємо з міркувань безпеки. Аудіозаписи, які можна почути у деяких розділах, зробив сам автор щоденника безпосередньо на позиціях. Цей проєкт присвячений воєнним розвідникам, які відзначають професійне свято 7 вересня, і іншим українцям, які захищають країну не тільки на передовій, але й у тилу.

Пролог

Спочатку це були записки на телефоні. Калейдоскоп подій, що почалися 24 лютого 2022 року, був настільки яскравим та різнобарвним, що хотілось зафіксувати це все — і для історії, і щоб самому не загубитись у шаленому водограї життя.



Також, дещо згодом, виникли асоціації з подіями, описаними в книзі Валентина Сім'янцева «Чорні запорожці», що мали місце фактично 100 років тому з полком Чорних запорожців, військовим формуванням УНР. Паралелей напрошувалося багато. І те, як ми з боями пройшли пів України, з-під Києва на північ Сумщини, потім на північ Харківщини, зрештою на Донбас...



І те, як і сто років тому наші прадіди-козаки, а тепер і ми, били кацапів, і били гарно. І навіть те, що тактика «завалити ворога живою силою», як була у кацапів століття тому, так і залишилася зараз. Записки вийшли лаконічні та сухі — часу й енергії писати більше не було. Тож згодом я трохи розбавив їх спогадами.



Також я попросив свою дружину додати від себе те, що пройшло повз мене, змалювати паралельне життя дружини солдата в тилу, та прикрасити мої неоковирні звороти. Тож структура цієї оповіді має частини На фронті, які змальовують мої враження та спостереження, та В тилу за авторством мого серденька. Наслідуючи Доржа Бату, книги якого мені полюбилися, текст приправив посиланнями на релевантне відео, зняте під час наших розвідок та артилерійських коригувань, а також фото. Наша боротьба триває, тож усі матеріали я відфільтрував, щоб нічого зайвого не могло бути використано ворогом, імена та позивні змінив, географічні назви міст та сіл прибрав чи змінив.



Повну версію, з десятками повних відео боїв, іменами побратимів та прив'язкою до географічних назв будемо поширювати після нашої перемоги. Усі збіги, підозрілі моменти та неполіткоректні зауваги є творчим вимислом та авторською фантазією!)