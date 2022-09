06.04.2022



НА ФРОНТІ

Стирчимо в містечку. Чекаємо — куди далі нас кинуть. По всьому фронту затишшя. Читаю на телефоні книгу Джорджа Фрідмана «Наступні 100 років». Є яскраві думки, що перегукуються із сьогоденням: «Anger does not make history. Power does. And power may be supplemented by anger, but it derives from more fundamental realities: geography, demographics, technology, and culture».*



*«Гнів не здатен творити історію. Її здатна творити сила. Гнів може лише доповнити силу, що складається з фундаментальніших реалій: географії, демографії, технологій і культури».