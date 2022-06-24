Оккупанты обстреляли из Ураганов Днепропетровскую область 24 июня, 09:01 Цей матеріал також доступний українською Две громады Днепропетровской области попали под огонь из Ураганов (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

В ночь на пятницу, 24 июня, российские оккупанты обстреляли Гречаноподовскую и Широковскую громады в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, оккупанты вели огонь из РСЗО Ураган.

Пострадавших в результате обстрела нет. В Широковской громаде есть разрушения.

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В ночь на четверг, 23 июня, войска РФ обстреляли жилые кварталы Криворожского района Днепропетровской области.

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