Оккупанты ударили из Ураганов по Днепропетровской области: погиб один человек, пятеро ранены 13 июня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты вели огонь по Днепропетровской области из РСЗО Ураган (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

В ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области из РСЗО Ураган. Один человек погиб, еще пятеро ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

В Зеленодольске агрессоры попали по центру города. Здесь погиб один человек, еще пять были ранены.

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В Великой Костромке обошлось без жертв, но село осталось без электроснабжения.

В Зеленодольске и Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами.

Днем 12 июня российские оккупанты обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, погибла женщина.

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