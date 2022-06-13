Оккупанты ударили из Ураганов по Днепропетровской области: погиб один человек, пятеро ранены
Оккупанты вели огонь по Днепропетровской области из РСЗО Ураган (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)
В ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области из РСЗО Ураган. Один человек погиб, еще пятеро ранены.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
В Зеленодольске агрессоры попали по центру города. Здесь погиб один человек, еще пять были ранены.
В Великой Костромке обошлось без жертв, но село осталось без электроснабжения.
В Зеленодольске и Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами.
Днем 12 июня российские оккупанты обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области, погибла женщина.
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