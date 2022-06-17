Оккупанты из артиллерии нанесли удар по Днепропетровской области

17 июня, 09:03
Цей матеріал також доступний українською
Оккупанты вновь ударили по Днепропетровской области (иллюстративное фото) (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Оккупанты вновь ударили по Днепропетровской области (иллюстративное фото) (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)

Вечером в четверг, 16 июня, российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Большая Костромка Зеленодольской громады в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.

В ночь на 15 июня оккупационные войска обстреляли Апостолово Днепропетровской области из Ураганов. В результате погибли четыре человека и еще один был ранен.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/8542roRAbJo
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Артиллерия Днепропетровская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X