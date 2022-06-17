Оккупанты из артиллерии нанесли удар по Днепропетровской области
Оккупанты вновь ударили по Днепропетровской области (иллюстративное фото) (Фото:Валентин Резниченко/facebook.com)
Вечером в четверг, 16 июня, российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Большая Костромка Зеленодольской громады в Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, пострадавших в результате обстрела нет.
В ночь на 15 июня оккупационные войска обстреляли Апостолово Днепропетровской области из Ураганов. В результате погибли четыре человека и еще один был ранен.
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