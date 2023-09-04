Россияне атаковали дронами Днепропетровскую область. Есть попадание в инфраструктуру, начался пожар 4 сентября, 08:00 Российский дрон-камикадзе иранского производства (Фото:Serhii Smolientsev/Reuters)

Российские оккупанты в понедельник утром, 4 сентября, атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Украинские военные уничтожили шесть.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Есть попадания по инфраструктурному объекту в Днепровском районе. Там начался пожар.

По предварительным данным, пострадавших нет. Власти уточняют последствия удара.

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Ночью и утром в нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу. Россия второй день подряд осуществила массированный удар иранскими дронами-камикадзе Shahed по Одесской области. Ночная атака была нацелена на гражданскую инфраструктуру Подунавья. Силы противовоздушной обороны сбили 17 беспилотников, есть повреждения.