Днепропетровские предприниматели занимались поставками товаров террористам "ДНР" - ГПУ Сегодня, 13:09 249 Цей матеріал також доступний українською Дельцы переправили террористам "ДНР" товаров на 6 млн гривен

Правоохранители разоблачили в Днепропетровской области преступную схему поставок на оккупированные территории Донбасса товаров для пророссийской террористической организации "ДНР".

Как сообщается, в 2018 году трое предпринимателей решили переправлять оккупантам продукты питания и личной гигиены, указывая получателями иностранные компании.

Для этого они составляли с украинскими фирмами ложные договоры об экспорте продукции для грузинских и турецких предприятий, после чего сами организовывали логистику.

В дальнейшем товар вывозился на территорию РФ, а уже оттуда он шел в оккупированные районы Донецкой области.

Таким образом дельцы поставили террористам "ДНР" продукции на более 6 млн гривен.

На данное время злоумышленники задержаны. В отношении их избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.