Россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область из Градов и Ураганов: есть раненые 15 октября, 08:44 Россияне всю ночь обстреливали Никопольщину (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

В ночь на субботу, 15 октября, российские войска обстреляли из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую общины Днепропетровской области. Два человека ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Россияне всю ночь терроризировали Никопольщину… Били из Градов, Ураганов и тяжелой артиллерии по трем общинам – Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской», – написал Резниченко в соцсетях.

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В частности, за ночь по Никополю прилетело более 50 российских снарядов, в результате чего ранены два человека — 35-летний мужчина и 42-летняя женщина. Оба находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

В Никополе повреждены более 10 многоэтажных и частных домов, транспортное предприятие, несколько магазинов, гаражный кооператив, автомобили и несколько офисов.

В Марганецкой и Красногригорьевской общинах люди не пострадали. Повреждены промышленное предприятие и дома.