Три человека ранены. Войска РФ обстреляли из РСЗО Днепропетровскую область — глава ОВА 6 июля, 21:44 Резниченко добавил, что оккупанты шесть раз ударили из разного оружия по Криворожскому району (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Войска РФ в среду, 6 июня, обстреляли Синельниковский и Криворожские районы Днепропетровской области, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

Он уточнил, что оккупанты вечером обстреляли из РСЗО Синельниковский район.

«Попали по Покровской общине. Три человека ранены, один из раненых тяжелый. Произошло возгорание на местном сельхозпредприятии», — пишет глава ОВА.

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Резниченко добавил, что оккупанты шесть раз ударили из разного оружия по Криворожскому району.

«Обстреляли сразу четыре общины — Широковскую, Апостоловскую, Нивотрудовскую и Зеленодольскую», — уточнил он, добавив, что обошлось без жертв.

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