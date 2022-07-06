Три человека ранены. Войска РФ обстреляли из РСЗО Днепропетровскую область — глава ОВА

6 июля, 21:44
Резниченко добавил, что оккупанты шесть раз ударили из разного оружия по Криворожскому району (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Резниченко добавил, что оккупанты шесть раз ударили из разного оружия по Криворожскому району (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Войска РФ в среду, 6 июня, обстреляли Синельниковский и Криворожские районы Днепропетровской области, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

Он уточнил, что оккупанты вечером обстреляли из РСЗО Синельниковский район.

«Попали по Покровской общине. Три человека ранены, один из раненых тяжелый. Произошло возгорание на местном сельхозпредприятии», — пишет глава ОВА.

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Резниченко добавил, что оккупанты шесть раз ударили из разного оружия по Криворожскому району.

«Обстреляли сразу четыре общины — Широковскую, Апостоловскую, Нивотрудовскую и Зеленодольскую», — уточнил он, добавив, что обошлось без жертв.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Оккупант Войска РФ Днепропетровская область

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