Войска РФ обстреляли окраины Никополя — глава РВА 14 июля, 23:06 С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по украинским городам 2960 ракет (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Войска РФ обстреляли окраины города Никополь Днепропетровской области, сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

«Прилеты возле Никополя. Успокоимся. Сидим в домах. Ничего не постимся, не комментируем», — написал он в Telegram.

Фото: Google Maps

С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по украинским городам 2960 ракет, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Видео дня

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что российские оккупанты используют для ударов по Украине все виды своего ракетного оружия.

Фото: Инфографика НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.