Войска РФ обстреляли окраины Никополя — глава РВА

14 июля, 23:06
С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по украинским городам 2960 ракет (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по украинским городам 2960 ракет (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Войска РФ обстреляли окраины города Никополь Днепропетровской области, сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

«Прилеты возле Никополя. Успокоимся. Сидим в домах. Ничего не постимся, не комментируем», — написал он в Telegram.

Google Maps
Фото: Google Maps

С начала полномасштабного вторжения Россия запустила по украинским городам 2960 ракет, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Видео дня

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что российские оккупанты используют для ударов по Украине все виды своего ракетного оружия.

Инфографика НВ
Фото: Инфографика НВ
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Днепропетровская область Никополь

Эксклюзивы НВ

Семейные авто (Фото:Dodge)
Для самых счастливых /
Пять лучших семейных авто до $10 тыс.
14 июля, 21:00
Выбор авто
Владелец ПК Пожмашина Олег Аверьянов (Фото:Пожмашина)
«30 вагонов оборудования» /
Интервью с владельцем завода Пожмашина о релокации с Черниговщины — история переселения
14 июля, 12:10
Компании / Рынки
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:sluga-narodu.com)
«Трухин депутатский мандат не сложит» /
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк — о скандалах, связанных с коррупцией и госизменой. Интервью
14 июля, 09:06
Политика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X