Войска РФ обстреляли артиллерией и Градами Никопольский район, есть погибшие и раненые — глава Днепропетровской ОВА

18 сентября, 17:21
Поделиться:
Россияне всего четыре раза ударили по трем общинам Никопольского района (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Россияне всего четыре раза ударили по трем общинам Никопольского района (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области артиллерией. В результате атаки РФ погибли двое мужчин и еще три человека были ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены. Такие неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района», — написал он.

Видео дня

Резниченко добавил, что россияне всего четыре раза ударили по трем общинам района — Покровской, Красногригоревской и Никопольской.

«Стреляли Градами и тяжелой артиллерией. Направили на мирных людей более 60 снарядов», — пишет он.

Резниченко подчеркнул, что в общинах есть разрушения и их масштабы уточняются. На месте обстрелов работают спасатели и полиция.

Накануне глава Никопольского районной военной администрации Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя и окрестных сел провести ночь в укрытиях.

https://www.youtube.com/embed/mVXL8TLmknI
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Войска РФ Днепропетровская область Валентин Резниченко

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X