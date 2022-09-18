Войска РФ обстреляли артиллерией и Градами Никопольский район, есть погибшие и раненые — глава Днепропетровской ОВА 18 сентября, 17:21 Россияне всего четыре раза ударили по трем общинам Никопольского района (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области артиллерией. В результате атаки РФ погибли двое мужчин и еще три человека были ранены.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

«Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены. Такие неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района», — написал он.

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Резниченко добавил, что россияне всего четыре раза ударили по трем общинам района — Покровской, Красногригоревской и Никопольской.

«Стреляли Градами и тяжелой артиллерией. Направили на мирных людей более 60 снарядов», — пишет он.

Резниченко подчеркнул, что в общинах есть разрушения и их масштабы уточняются. На месте обстрелов работают спасатели и полиция.

Накануне глава Никопольского районной военной администрации Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя и окрестных сел провести ночь в укрытиях.

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