Войска РФ обстреляли артиллерией и Градами Никопольский район, есть погибшие и раненые — глава Днепропетровской ОВА
Россияне всего четыре раза ударили по трем общинам Никопольского района (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
Российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области артиллерией. В результате атаки РФ погибли двое мужчин и еще три человека были ранены.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
«Двое мужчин погибли. Еще двое мужчин и женщина ранены. Такие неутешительные предварительные данные после массового обстрела Никопольского района», — написал он.
Резниченко добавил, что россияне всего четыре раза ударили по трем общинам района — Покровской, Красногригоревской и Никопольской.
«Стреляли Градами и тяжелой артиллерией. Направили на мирных людей более 60 снарядов», — пишет он.
Резниченко подчеркнул, что в общинах есть разрушения и их масштабы уточняются. На месте обстрелов работают спасатели и полиция.
Накануне глава Никопольского районной военной администрации Евгений Евтушенко призвал жителей Никополя и окрестных сел провести ночь в укрытиях.
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