Украинские морпехи подняли флаг в Дачном в Днепропетровской области — видео
Украинские военнослужащие подняли флаг в Дачном (Фото: Скриншот видео ВМС ВСУ / Facebook)
Украинские морские пехотинцы из 37-й отдельной бригады подтвердили контроль над селом Дачное в Днепропетровской области, опровергнув очередную дезинформацию россиян.
Об этом сообщает ВМС ВСУ.
6 июля бойцы 2-го батальона морской пехоты обнародовали видео из населенного пункта, где четко видно флаг их бригады, поднятый над Дачным.
Таким образом они опровергли заявления российских пропагандистов о якобы взятии этого села под контроль оккупационных войск.
В ВСУ отмечают, что это не просто символ — это подтверждение полного и безоговорочного контроля Сил обороны над территорией.
Морпехи также заверили, что остаются на своих позициях и готовы сражаться до конца.
«Это четкое напоминание врагу: мы здесь, и мы готовы сражаться до конца! Ни одного метра нашей земли мы не отдадим без боя», — подчеркивают военные.
Публичное видео стало ответом на информационную операцию России, которая в последние дни пыталась продвинуть нарратив об «успехах».
Попытки России распространить боевые действия на территорию Днепропетровщины — главное
5 июля проект DeepState сообщил, что войска страны-агрессора России захватили населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка Донецкой области, расположенные возле административной границы с Днепропетровской областью.
В DeepState отметили, что Зеленый Кут и Новоукраинка находятся возле села Дачное Днепропетровской области, куда оккупанты уже пытались зайти малыми диверсионными группами. Силы обороны привлекли дополнительные ресурсы и пытаются не дать войскам РФ закрепиться здесь.
Аналитики назвали ситуацию в районе Дачного динамичной и напряженной, поскольку войска РФ преобладают количественно и осуществляют непрерывные штурмы небольшими группами, пытаясь прорваться сквозь оборонительные порядки украинских бойцов.
2 июля в Сети распространилась информация о входе российских оккупантов в Днепропетровскую область и захвате плацдарма в селе Дачное. Директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что по состоянию на утро 2 июля Дачное находится под контролем Сил обороны.
Генштаб ВСУ впоследствии также опроверг заявления о закреплении оккупантов в Дачном. По данным военных, небольшие группы ДРГ заходили в населенный пункт, однако Силы обороны уничтожили их или взяли в плен.
По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, бои на границе с Днепропетровщиной идут уже давно, для города Днепра пока угроз нет.