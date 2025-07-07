Украинские морские пехотинцы из 37-й отдельной бригады подтвердили контроль над селом Дачное в Днепропетровской области , опровергнув очередную дезинформацию россиян.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

6 июля бойцы 2-го батальона морской пехоты обнародовали видео из населенного пункта, где четко видно флаг их бригады, поднятый над Дачным.

Таким образом они опровергли заявления российских пропагандистов о якобы взятии этого села под контроль оккупационных войск.

В ВСУ отмечают, что это не просто символ — это подтверждение полного и безоговорочного контроля Сил обороны над территорией.

Морпехи также заверили, что остаются на своих позициях и готовы сражаться до конца.

«Это четкое напоминание врагу: мы здесь, и мы готовы сражаться до конца! Ни одного метра нашей земли мы не отдадим без боя», — подчеркивают военные.

Публичное видео стало ответом на информационную операцию России, которая в последние дни пыталась продвинуть нарратив об «успехах».

Попытки России распространить боевые действия на территорию Днепропетровщины — главное

5 июля проект DeepState сообщил, что войска страны-агрессора России захватили населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка Донецкой области, расположенные возле административной границы с Днепропетровской областью.

В DeepState отметили, что Зеленый Кут и Новоукраинка находятся возле села Дачное Днепропетровской области, куда оккупанты уже пытались зайти малыми диверсионными группами. Силы обороны привлекли дополнительные ресурсы и пытаются не дать войскам РФ закрепиться здесь.

Аналитики назвали ситуацию в районе Дачного динамичной и напряженной, поскольку войска РФ преобладают количественно и осуществляют непрерывные штурмы небольшими группами, пытаясь прорваться сквозь оборонительные порядки украинских бойцов.

2 июля в Сети распространилась информация о входе российских оккупантов в Днепропетровскую область и захвате плацдарма в селе Дачное. Директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что по состоянию на утро 2 июля Дачное находится под контролем Сил обороны.

Генштаб ВСУ впоследствии также опроверг заявления о закреплении оккупантов в Дачном. По данным военных, небольшие группы ДРГ заходили в населенный пункт, однако Силы обороны уничтожили их или взяли в плен.

По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, бои на границе с Днепропетровщиной идут уже давно, для города Днепра пока угроз нет.