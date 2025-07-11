Буданов: Россия хочет войти вглубь Днепропетровской области на 10 км, чтобы создать «буферную зону»

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что войска страны-агрессора России планируют войти на территорию Днепропетровской области на глубину до 10 километров, чтобы создать «буферную зону».

Об этом он сообщил в интервью агентству Bloomberg.

По словам Буданова, речь идет прежде всего о политической цели — объявить о «входе» в регион.

«Захват Россией всей Донецкой области до конца года нереалистичен», — добавил глава ГУР.

Ранее проект DeepState сообщил, что россияне захватили поселок Ялта в Донецкой области, расположенный вблизи административной границы с Днепропетровской областью.

5 июля DeepState писал, что российские войска захватили населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка Донецкой области, расположенные возле села Дачное в Днепропетровской области. Аналитики называли ситуацию возле админграницы динамичной и напряженной, поскольку войска РФ преобладают количественно и осуществляют непрерывные штурмы.

6 июля морпехи из 37-й отдельной бригады после информации в Сети о заходе оккупантов в Днепропетровскую область подтвердили контроль над селом Дачное, вывесив там флаг.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов также заявил, что в Днепропетровской области Силы обороны Украины не ведут боев с российскими войсками, но боевые действия идут очень близко к ней.