Россияне обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии, погиб 65-летний мужчина — ОВА
Войска РФ обстреляли Никопольский район из временно оккупированного Энергодара (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую области из тяжелой артиллерии. В результате атаки погиб 65-летний мужчина и три человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
Он уточнил, что войска РФ обстреляли Никопольский район из временно оккупированного Энергодара, прикрываясь ЗАЭС.
«В Марганце убили 65-летнего мужчину. Ранили по меньшей мере троих: 16-летнюю девушку, 38-летнюю женщину и 35-летнего мужчину», — пишет он.
По данным Резниченко, пострадавшие находятся в больнице. В Марганце в результате обстрелов повреждены дома, магазины, школа и колледж.
Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из тяжелой артиллерии.
Обстрелы россияне ведут из Энергодара Запорожской области, а также с Запорожской АЭС, где они обустроили огневые позиции.