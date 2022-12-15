Россияне обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии, погиб 65-летний мужчина — ОВА

15 декабря, 17:06
Поделиться:
Войска РФ обстреляли Никопольский район из временно оккупированного Энергодара (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ обстреляли Никопольский район из временно оккупированного Энергодара (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую области из тяжелой артиллерии. В результате атаки погиб 65-летний мужчина и три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

Он уточнил, что войска РФ обстреляли Никопольский район из временно оккупированного Энергодара, прикрываясь ЗАЭС.

Видео дня

«В Марганце убили 65-летнего мужчину. Ранили по меньшей мере троих: 16-летнюю девушку, 38-летнюю женщину и 35-летнего мужчину», — пишет он.

Читайте также:

Оккупанты подорвались на минах при попытке высадиться в Никополе (Фото:nikopol.informator.ua) «Раки будут довольны»: оккупанты пытались высадиться на берег в Никополе

По данным Резниченко, пострадавшие находятся в больнице. В Марганце в результате обстрелов повреждены дома, магазины, школа и колледж.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из тяжелой артиллерии.

Обстрелы россияне ведут из Энергодара Запорожской области, а также с Запорожской АЭС, где они обустроили огневые позиции.

https://www.youtube.com/embed/Tjodv4fKxsU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Войска РФ Днепропетровская область Никополь Тяжелое вооружение Валентин Резниченко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X