Россияне обстреляли Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии, погиб 65-летний мужчина — ОВА 15 декабря, 17:06 Войска РФ обстреляли Никопольский район из временно оккупированного Энергодара (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую области из тяжелой артиллерии. В результате атаки погиб 65-летний мужчина и три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

Он уточнил, что войска РФ обстреляли Никопольский район из временно оккупированного Энергодара, прикрываясь ЗАЭС.

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«В Марганце убили 65-летнего мужчину. Ранили по меньшей мере троих: 16-летнюю девушку, 38-летнюю женщину и 35-летнего мужчину», — пишет он.

По данным Резниченко, пострадавшие находятся в больнице. В Марганце в результате обстрелов повреждены дома, магазины, школа и колледж.

Войска РФ практически ежедневно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, чаще всего из тяжелой артиллерии.

Обстрелы россияне ведут из Энергодара Запорожской области, а также с Запорожской АЭС, где они обустроили огневые позиции.