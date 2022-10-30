Россияне ночью обстреляли Никополь из артиллерии: есть разрушения 30 октября, 07:55 Россияне ночью обстреляли Никопольщину (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

В ночь на воскресенье, 30 октября, российские войска в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не оставили в покое Никопольщину и этой ночью… Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь. Обошлось без пострадавших", - сообщил председатель ОВА.

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По его словам, в городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.

Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены авто предприятия.

В других районах звучали сирены, но обошлось без атак.