Россияне ночью обстреляли Никополь из артиллерии: есть разрушения

30 октября, 07:55
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Россияне ночью обстреляли Никопольщину (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

Россияне ночью обстреляли Никопольщину (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

В ночь на воскресенье, 30 октября, российские войска в очередной раз обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не оставили в покое Никопольщину и этой ночью… Накрыли огнем из тяжелой артиллерии сам Никополь. Обошлось без пострадавших", - сообщил председатель ОВА.

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По его словам, в городе повреждены 10 многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и газопровод.

Российские снаряды прилетели и в местное предприятие по вывозу бытовых отходов. Там произошло возгорание. Пожарные с пламенем справились. Серьезно повреждены авто предприятия.

В других районах звучали сирены, но обошлось без атак.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Артиллерия Днепропетровская область Артиллерийский удар Никополь Валентин Резниченко Война России против Украины

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