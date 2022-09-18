Россияне ночью в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области: есть раненые 18 сентября, 08:12 Оккупанты в очередной раз обстреляли Днепропетровщину (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

В ночь на воскресенье, 18 сентября, российские войска в очередной раз обстреляли Никополь и Никопольский район Днепропетровской области. В результате пострадали три человека.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, ночью оккупанты трижды ударили по Никопольскому району из Градов и тяжелой артиллерии.

Сам Никополь накрыли огнем дважды. Около полуночи туда прилетели около 30 российских снарядов. Пострадали три человека: 49-летняя женщина и двое мужчин - 26 и 82 лет.

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В городе повреждены несколько десятков многоэтажных и частных домов, автомобили, несколько хозяйственных сооружений, газоводы и линии электропередач, отметил глава ОВА.



Также произошло возгорание на местном рынке. Пожарные уже потушили пламя.

Задело вражеским обстрелом и детский сад, несколько магазинов, парикмахерскую и здание местной администрации.

В Марганецкой общине обошлось без пострадавших.

В других районах Днепропетровщины ночь была спокойной, говорится в сообщении.

Вчера вечером место власти призвали жителей Никополя и окрестных сел провести ночь в укрытиях.



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