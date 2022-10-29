Пожар, поврежденные дома, гостиницы, магазины. Оккупанты обстреляли три громады Днепропетровской области, есть пострадавший 29 октября, 07:51 Россияне обстреляли три громады — Никопольскую, Марганецкую и Мировскую (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)

В ночь на субботу, 29 октября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область, больше всего пострадал Никополь. Там ранен 39-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, россияне обстреляли три громады- Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.

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В Никополе ранение получил 39-летний мужчина. Он находится в больнице, его состояние средней тяжести.

Резниченко добавил, что в городе повреждены восемь многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети.

Российские снаряды вызвали пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные пламя уже потушили», — написал он.

В Марганецкой и Мировской громадах обошлось без пострадавших.

В остальных районах ночь без чрезвычайных ситуаций.