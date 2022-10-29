Пожар, поврежденные дома, гостиницы, магазины. Оккупанты обстреляли три громады Днепропетровской области, есть пострадавший
Россияне обстреляли три громады — Никопольскую, Марганецкую и Мировскую (Фото:Валентин Резниченко/Telegram)
В ночь на субботу, 29 октября, войска РФ атаковали Днепропетровскую область, больше всего пострадал Никополь. Там ранен 39-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
По его словам, россияне обстреляли три громады- Никопольскую, Марганецкую и Мировскую.
В Никополе ранение получил 39-летний мужчина. Он находится в больнице, его состояние средней тяжести.
Резниченко добавил, что в городе повреждены восемь многоэтажных и частных домов, несколько магазинов, мебельная фабрика, гостиница, автобусная остановка, газопровод и электросети.
Российские снаряды вызвали пожар на автозаправочной станции и в гаражном кооперативе. Пожарные пламя уже потушили», — написал он.
В Марганецкой и Мировской громадах обошлось без пострадавших.
В остальных районах ночь без чрезвычайных ситуаций.