Россия направляет силы в район административной границы Днепропетровской области и использует «серую зону», чтобы накопить там свои штурмовые пехотные группы с целью захода на территорию этого региона.

Об этом заявил военный 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков, сообщает Армияinform.

По его словам, «серая зона» возле админграниц Днепропетровской области — это территория, которую пехота не контролирует постоянно.

«Для них это может быть 20 километров, для нас — 3−5 километров. Они пытаются подать это как информационную и психологическую операцию, показать давление на административную границу», — подчеркнул он.

Военный указал, что россияне стремятся зайти в Днепропетровскую область и для этого перебрасывают значительные силы и не жалеют живой силы.

Волков отметил, что Силы обороны останавливают пехотные группы захватчиков еще на подступах к позициям.

Попытки России распространить боевые действия на территорию Днепропетровщины — главное

5 июля проект DeepState сообщил, что войска страны-агрессора России захватили населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка Донецкой области, расположенные возле административной границы с Днепропетровской областью.

В DeepState отметили, что Зеленый Кут и Новоукраинка находятся возле села Дачное Днепропетровской области, куда оккупанты уже пытались зайти малыми диверсионными группами. Силы обороны привлекли дополнительные ресурсы и пытаются не дать войскам РФ закрепиться здесь.

Аналитики назвали ситуацию в районе Дачного динамичной и напряженной, поскольку войска РФ преобладают количественно и осуществляют непрерывные штурмы небольшими группами, пытаясь прорваться сквозь оборонительные порядки украинских бойцов.

2 июля в Сети распространилась информация о входе российских оккупантов в Днепропетровскую область и захвате плацдарма в селе Дачное. Директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что по состоянию на утро 2 июля Дачное находится под контролем Сил обороны.

Генштаб ВСУ впоследствии также опроверг заявления о закреплении оккупантов в Дачном. По данным военных, небольшие группы ДРГ заходили в населенный пункт, однако Силы обороны уничтожили их или взяли в плен.

По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, бои на границе с Днепропетровщиной идут уже давно, для города Днепра пока угроз нет.