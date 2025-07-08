Россияне любыми методами пытаются «залезть» в Днепропетровскую область — 110-я ОМБр

8 июля, 15:09
Украинские военнослужащие наносят удары по российским оккупантам (Фото: Генштаб ВСУ/Facebook)

Россия направляет силы в район административной границы Днепропетровской области и использует «серую зону», чтобы накопить там свои штурмовые пехотные группы с целью захода на территорию этого региона.

Об этом заявил военный 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков, сообщает Армияinform.

По его словам, «серая зона» возле админграниц Днепропетровской области это территория, которую пехота не контролирует постоянно.

«Для них это может быть 20 километров, для нас — 3−5 километров. Они пытаются подать это как информационную и психологическую операцию, показать давление на административную границу», — подчеркнул он.

Военный указал, что россияне стремятся зайти в Днепропетровскую область и для этого перебрасывают значительные силы и не жалеют живой силы.

Волков отметил, что Силы обороны останавливают пехотные группы захватчиков еще на подступах к позициям.

Попытки России распространить боевые действия на территорию Днепропетровщины — главное

5 июля проект DeepState сообщил, что войска страны-агрессора России захватили населенные пункты Зеленый Кут и Новоукраинка Донецкой области, расположенные возле административной границы с Днепропетровской областью.

В DeepState отметили, что Зеленый Кут и Новоукраинка находятся возле села Дачное Днепропетровской области, куда оккупанты уже пытались зайти малыми диверсионными группами. Силы обороны привлекли дополнительные ресурсы и пытаются не дать войскам РФ закрепиться здесь.

Аналитики назвали ситуацию в районе Дачного динамичной и напряженной, поскольку войска РФ преобладают количественно и осуществляют непрерывные штурмы небольшими группами, пытаясь прорваться сквозь оборонительные порядки украинских бойцов.

2 июля в Сети распространилась информация о входе российских оккупантов в Днепропетровскую область и захвате плацдарма в селе Дачное. Директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что по состоянию на утро 2 июля Дачное находится под контролем Сил обороны.

Генштаб ВСУ впоследствии также опроверг заявления о закреплении оккупантов в Дачном. По данным военных, небольшие группы ДРГ заходили в населенный пункт, однако Силы обороны уничтожили их или взяли в плен.

По словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, бои на границе с Днепропетровщиной идут уже давно, для города Днепра пока угроз нет.

