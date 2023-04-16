Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли храм в Никополе: есть раненые

16 апреля, 15:00
Поделиться:
Россияне обстреляли Никополь (Фото:nikopol.informator.ua)

Россияне обстреляли Никополь (Фото:nikopol.informator.ua)

В воскресенье, 16 апреля, российские военные обстреляли храм в Никополе Днепропетровской области — в результате ранены два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг ударил по храму из тяжелой артиллерии.

«Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого», — отметил глава ОВА.

Видео дня

Читайте также:

Жители села Лукашевка Черниговской области пришли освятить паски в церковь, разрушенную Россией (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko) Второй год в условиях военного положения. Как празднуют Пасху в Украине — фоторепортаж

Ранения получили 57-летний мужчина и 38-летняя женщина, которую госпитализировали.

Также в результате обстрела в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач и четыре хозяйственных постройки. Еще одна — уничтожена.

Последствия обстрела уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Церковь Обстрел Храм Днепропетровская область Никополь Пасха Днепропетровская область Пасха 2023

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X