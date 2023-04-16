Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли храм в Никополе: есть раненые 16 апреля, 15:00 Россияне обстреляли Никополь (Фото:nikopol.informator.ua)

В воскресенье, 16 апреля, российские военные обстреляли храм в Никополе Днепропетровской области — в результате ранены два человека.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Враг ударил по храму из тяжелой артиллерии.

«Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого», — отметил глава ОВА.

Видео дня

Ранения получили 57-летний мужчина и 38-летняя женщина, которую госпитализировали.

Также в результате обстрела в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач и четыре хозяйственных постройки. Еще одна — уничтожена.

Последствия обстрела уточняются.