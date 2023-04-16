Россияне из тяжелой артиллерии обстреляли храм в Никополе: есть раненые
Россияне обстреляли Никополь (Фото:nikopol.informator.ua)
В воскресенье, 16 апреля, российские военные обстреляли храм в Никополе Днепропетровской области — в результате ранены два человека.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Враг ударил по храму из тяжелой артиллерии.
«Россияне еще раз подтвердили, что у них нет ничего святого», — отметил глава ОВА.
Ранения получили 57-летний мужчина и 38-летняя женщина, которую госпитализировали.
Также в результате обстрела в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередач и четыре хозяйственных постройки. Еще одна — уничтожена.
Последствия обстрела уточняются.