Россия обстреляла Криворожский район, разрушена железная дорога — ГСЧС 1 августа, 19:29 Страна-агрессор попала ракетами по Зеленодольской и Грушевской общинам (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Войска РФ обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, в результате чего была разрушена железная дорога.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Отмечается, что страна-агрессор попала ракетами по Зеленодольской и Грушевской общинам. В результате пострадала железнодорожная инфраструктура.

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«В Грушевской общине из-за вражеских обстрелов ракетой разбит железнодорожный путь. Движение по ней остановлено. Также поврежден электротрансформатор и электросеть. Людей не задело», — говорится в сообщении.

Также из РСЗО оккупанты открывали огонь вблизи Зеленодольска. Разрушений и пострадавших нет.

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