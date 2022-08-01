Россия обстреляла Криворожский район, разрушена железная дорога — ГСЧС
Страна-агрессор попала ракетами по Зеленодольской и Грушевской общинам (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Войска РФ обстреляли Криворожский район Днепропетровской области, в результате чего была разрушена железная дорога.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
Отмечается, что страна-агрессор попала ракетами по Зеленодольской и Грушевской общинам. В результате пострадала железнодорожная инфраструктура.
«В Грушевской общине из-за вражеских обстрелов ракетой разбит железнодорожный путь. Движение по ней остановлено. Также поврежден электротрансформатор и электросеть. Людей не задело», — говорится в сообщении.
Также из РСЗО оккупанты открывали огонь вблизи Зеленодольска. Разрушений и пострадавших нет.
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