Оккупанты за сутки трижды обстреливали из артиллерии Никопольский район — глава Днепропетровского облсовета 15 февраля, 20:59 Россияне снова обстреляли Днепропетровщину (архивное фото) (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

Войска РФ за среду, 15 февраля, трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета Николай Лукащук в Telegram.

«Многострадальную Никопольщину сегодня снова накрыли огнем: из тяжелой артиллерии армия РФ ударила по району трижды», — пишет он.

Видео дня

Он добавил, что под обстрелы попали Мировская и Марганецкая громады. Последствия выясняются, предварительно — без пострадавших.

В остальных районах Днепропетровской области день прошел без чрезвычайных ситуаций.

Россия регулярно обстреливает Никопольский район.

7 февраля оккупанты атаковали район дважды и повредили линии электропередач. В результате в громаде обесточена одна из насосных станций. Из-за этого девять населенных пунктов и около 60 тысяч жителей остались без воды.