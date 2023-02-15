Оккупанты за сутки трижды обстреливали из артиллерии Никопольский район — глава Днепропетровского облсовета

15 февраля, 20:59
Поделиться:
Россияне снова обстреляли Днепропетровщину (архивное фото) (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

Россияне снова обстреляли Днепропетровщину (архивное фото) (Фото:Валентин Резниченко / Telegram)

Войска РФ за среду, 15 февраля, трижды обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета Николай Лукащук в Telegram.

«Многострадальную Никопольщину сегодня снова накрыли огнем: из тяжелой артиллерии армия РФ ударила по району трижды», — пишет он.

Видео дня

Он добавил, что под обстрелы попали Мировская и Марганецкая громады. Последствия выясняются, предварительно — без пострадавших.

Читайте также:

Последствия обстрела Никополя (Фото:Сергей Лысак/Telegram) Затишье было недолгим. Оккупанты обстреляли Никополь из ствольной артиллерии, погибла женщина

В остальных районах Днепропетровской области день прошел без чрезвычайных ситуаций.

Россия регулярно обстреливает Никопольский район.

7 февраля оккупанты атаковали район дважды и повредили линии электропередач. В результате в громаде обесточена одна из насосных станций. Из-за этого девять населенных пунктов и около 60 тысяч жителей остались без воды.

https://www.youtube.com/embed/eX9Bjw2yGhQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Артиллерия Войска РФ Днепропетровская область Никополь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X