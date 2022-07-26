Пострадал ребенок. Войска РФ обстреляли из РСЗО Никопольский район — Вилкул

26 июля, 21:36
Неразорвавшийся снаряд от РСЗО (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Неразорвавшийся снаряд от РСЗО (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Войска РФ несколько раз обстреляли из РСЗО Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

«Враг несколько раз накрыл огнем из РСЗО Марганецкую и Мировскую общины Никопольского района — был „прилет“ в 40 реактивных снарядов», — сказал он во время вечернего видеообращения.

Видео дня

Он уточнил, что в результате были повреждены шесть частных домов и четыре хозяйственные сооружения, а также перебиты два газовода, которые были оперативно перекрыты.

В результате обстрела пострадала девочка 2011 года рождения, сообщил Вилкул.

Также по его данным, россияне дважды обстреляли из артиллерии Большую Костромку Криворожского района. В результате был поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

Ранее сообщалось, что в Никополе существенно возросло количество желающих эвакуироваться из города на фоне систематических ударов РФ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Никополь

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