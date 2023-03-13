Войска РФ обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии, повреждено предприятие — Днепропетровская ОВА

13 марта, 23:01
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в понедельник, 13 марта, обстреляли Никопольской район Днепропетровской области. В результате атаки люди не страдали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

«После непродолжительного перерыва враг снова принялся бить по Никопольскому району. Сегодня под обстрелы попали три общины — Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская», — сообщил он.

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Лысак уточнил, что оккупанты били по району из тяжелой артиллерии и атаковали регион дронами.

«Люди не пострадали. Поврежденное транспортное предприятие. Последствия атак продолжают выяснять спасатели», — добавил он.

8 марта россияне из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район. В результате пострадали шесть человек, среди которых 11-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Днепропетровская область Никополь

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