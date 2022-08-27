Тысячи людей без света. Оккупанты интенсивно обстреливали Днепропетровскую область, есть разрушения — глава ОВА 27 августа, 08:22 Под огнем РФ оказались Никопольский и Криворожский районы (Фото:Валентин Резниченко/Днепропетровская ОГА (ОВА)/Telegram)

Российские оккупанты интенсивно обстреливали Днепропетровскую область в ночь на субботу, 27 августа. Они семь раз атаковали Никопольский район и трижды — Криворожский. Жертв нет.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Никополь прилетели семь снарядов из тяжелой вражеской артиллерии: повреждены около десяти частных домов, учебный центр и линии электропередач.

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«Без света осталось около 5000 семей. Часть уже подключили. Аварийные бригады продолжают работу», — рассказал Резниченко.

В районе под огонь попали три общины. На Марганецкую и Красногригорьевскую армия РФ направила более 20 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии. Есть повреждения жилья.

По Криворожскому району оккупанты стреляли из Ураганов и ствольной артиллерии. Глава Днепропетровской ОВА сообщил, что в результате попаданий по дачному массиву и энергетическому предприятию в Зеленодольской общине есть разрушения.

Российские войска регулярно обстреливают Днепропетровскую область. 24 августа они нанесли серию ракетных ударов по Чаплино.

Ракеты попали в частный дом и объекты железнодорожной инфраструктуры, в частности, в станцию, где в результате взрыва сгорели несколько пассажирских вагонов и припаркованные рядом автомобили.

По последним данным, погибли 25 человек, из них двое детей. 31 человек получил ранения. 11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один шестилетний ребенок — при пожаре в машине возле станции.

Опубликовано видео с последствиями российского удара по поезду в Чаплино https://www.youtube.com/watch?v=aeBagFHkoRM

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