Оккупанты снова ударили ракетами по Днепропетровской области: разрушена нефтебаза, 11 пострадавших — глава ОВА 18 июня, 20:49 Цей матеріал також доступний українською Валентин Резниченко/Telegram

Российские оккупанты в субботу вечером, 18 июня, атаковали ракетами Днепропетровскую область. В результате попадания трех ракет разрушена нефтебаза, 11 человек пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Военные РФ атаковали Новомосковский район. Сейчас на месте нефтебазы пожар, там работают спасатели. Люди получили ожоги — всех троих госпитализировали.

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Обновлено в 22:17. Резниченко сообщил, что предварительно есть 11 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии.



Ночью оккупанты обстреляли из артиллерии село Великая Костромка Криворожского района, есть разрушения. Днем они ударили ракетами по Кривому Рогу. Глава военной администрации Александр Вилкул тоже сообщил о разрушениях; предварительно, пострадали два человека.

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