Силы ПВО сбили все четыре ракеты Калибр, выпущенные россиянами по Днепропетровской области 20 августа, 10:36 В Днепропетровской области сработало ПВО (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Facebook)

Утром в субботу, 20 августа, очевидцы сообщали о звуках взрывов на Днепропетровщине. Силы ПВО сбили все четыре ракеты Калибр, выпущенные Россией по области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Крутое начало субботы от наших военных. Наше ПВО сбило над Днепропетровщиной все четыре ракеты Калибр, которые россияне направили на область. Слава нашим военным», — написал он в Telegram-канале.

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